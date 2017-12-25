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Yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince yapılan Saray Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun bu yaz tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi'ndeki Kaymakamlık binası yanında...

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:52
Yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor
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ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince yapılan Saray Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun bu yaz tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi'ndeki Kaymakamlık binası yanında yapımı süren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında sona gelindiği belirtildi.

Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan tesisin 4 kat olarak inşa edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, antrenman havuzu, çocuk havuzu, 2 sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 kurs odası, 4 idari ofis, sağlık odası, antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu-Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap verilmesi bekleniyor. Dış cephe kaplamasının yanı sıra havuz zemin çalışmaları da devam eden Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin yaz mevsimine kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor."


Anahtar Kelimeler:
Olimpik YüzmePursaklar BelediyesiSaray Mahallesi
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