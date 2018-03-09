AKSARAY (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelen 17 ülkenin yüksek yargı başkanları ve üyeleri ile kültür ziyaretleri kapsamında Aksaray'a geldi.

Aksaray Belediyesi tarafından Ağaçlı Tesislerinde düzenlenen öğle yemeği programına katılan yüksek yargı mensupları, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın tarafından karşılandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Akın, programda yaptığı konuşmada, Yargıtay'ın 150'nci kuruluş yıl dönümü programları çerçevesinde 17 ülkenin yüksek yargı mensuplarını Aksaray’da konuk etmekten mutlu olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Pekmez ve Belediye Başkanı Yazgı'ya teşekkür etti.



Programa, Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bosna Hersek, Moğolistan, Fas, Kırgızistan, Kosova, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Umman, Kuveyt, Karadağ, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan gelen 100'e yakın katılımcı katıldı.

Konuşmaların ardından yargı mensuplarına çeşitli hediyeler verildi.

Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca daha sonra Vali Pekmez ve Başkan Yazgı'yı makamlarında ziyaret etti.

Aksaray Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim ve savcılarla adalet sistemi hakkında istişarede de bulunan Cirit ve beraberindekiler, daha sonra Somuncu Baba'nın kabrini ziyaret ederek dua etti.