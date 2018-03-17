Yargıtay, tarihi camiden hırsızlığa verilen cezanın düşürülmesini reddetti

ANKARA (AA) - Yargıtay, İstanbul'daki tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden Arapça "Allah" yazılı tabloyu çalan sanığa verilen cezanın düşürülmesi yönündeki itirazı kabul etmedi.

İstanbul'daki tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin müezzini, caminin iç kısmında mihrabın sağ üst köşesinde bulunan ve üzerinde Arapça "Allah" yazılı tablonun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen müezzin, sakallı bir kişinin aynı gün saat 13.45 sıralarında etrafta kimsenin olmadığı bir sırada tabloyu alarak uzaklaştığını gördü.

Polise haber veren müezzin, tabloyu çalan kişiden davacı ve şikayetçi oldu.

Sakallı, beyaz fesli, siyah cübbeli olduğu görüntülerle belirlenen kişi, emniyet güçleri tarafından bulundu.

Ufuk C. adlı şüphelinin, daha önce de benzer hırsızlık suçlarından kaydı tespit edildi.

Sanık, soruşturma evresinde camiden aldığı tabloyu 10 veya 20 liraya sattıktan sonra parayı önüne çıkan ihtiyaç sahiplerine dağıttığını, kovuşturma evresinde ise tabloyu aldıktan sonra sahaflarda 100 lira karşılığında tanımadığı bir kişiye sattığını öne sürdü.

Kapatılan İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "nitelikli hırsızlık" suçunu düzenleyen 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Söz konusu kanun maddesi "Hırsızlık suçunun, herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngörüyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise daire kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazında, sanığın eyleminin bina vasfındaki camide işlendiği gerekçesiyle sanığa, daha az cezayı gerektiren, TCK'nın 142/1-a maddesinde düzenlenen "Hırsızlık suçunun ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünün uygulanması gerektiği savunuldu. Başsavcılık, bu gerekçelerle özel daire onama kararının kaldırılmasını, yerel mahkeme hükmünün bozulmasını istedi.

İtiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti.

Yerel mahkeme kararı ile bu hükmün onanmasına ilişkin daire kararını yerinde bulan Kurul, tarihi camide bulunan tabloyu çalmak suretiyle TCK 142/1-a ve 142/2-h bentlerinde düzenlenen hırsızlık suçunun iki farklı nitelikli halini ihlal eden sanığın, suçun daha ağır cezayı öngören "nitelikli" hali olan 142/2-h uyarınca cezalandırılması gerektiğine karar verdi.



