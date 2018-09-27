Yargıtay polislerin TFF'den ücret talebini haklı buldu

RİZE (AA) - Avukat Ümit Peçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis memuru Cemil Ceyhan'ın 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında Çaykur Rizespor futbol takımının maçlarında görev aldığını ancak müvekkilinin 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alacağı harcırahın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ödenmemesi üzerine 2015 yılında alacaklarına karşılık icra takibi başlattıklarını hatırlattı.

TFF'nin icra takibine karşılık böyle bir borçları olmadığı yönünde itiraz etmesi üzerine Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunduklarını anımsatan Peçe, şöyle devam etti.

"Dava lehimize sonuçlandı ve alacağımızı federasyondan tahsil ettik. Sonrasında federasyon yetkilileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kanun yararına bozma isteminde bulundu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olumlu görüş bildirerek, 'Polis memurlarının aleyhine bu kararın kaldırılması gerektiği' yönünde görüş bildirerek Yargıtay 4. Hukuk Dairesine başvurdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı yakın bir zamanda oy çokluğu ile karara bağlayarak polis memurlarının müsabakalarda yapmış olduğu görevin Polis Vazife ve Selayet Kanununa tabi olmadığını, genel kolluk görevi olmadığını ve 6222 sayılı yasa kapsamında bir edim olduğunu kabul ederek ödemenin ve kararın doğru olduğuna hükmetti."

Peçe, kararın müsabakalarda görev alan polislerin açtığı davalar için çok büyük önem taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Federasyona karşı devam eden 20 bin üzerinde bir dava var. Bu kararla beraber davaların hepsi bu yönde sonuçlanmak durumunda. Öyle zannediyorum ki emniyet teşkilatında görev yapan polis memurlarının büyük bir kısmı dava açıp parayı rahatlıkla tahsil edebilecektir. Yaklaşık 150-160 bin polis memuru bu kararla birlikte hak etmiş oldukları bu bedeli rahatlıkla yargı eliyle tahsil edebileceklerdir. Bizim kanaatimiz sonuna kadar ana sütü gibi helaldir. Olması gereken bir karardır. Keşke federasyon bu konuda Yargıtay'a başvurmuş olmasaydı. Çünkü karar ve hizmet çok açık."

TFF geriye dönük beş yıldan sorumlu

Açılan davalarda polis memurlarının müsabakalarda görev yapıp yapmadığının mahkemelere bildirilmesi gerektiğinin altını çizen Peçe, "Polis memuru müsabakalarda görev yapmış ve emniyet müdürlüğü tutanakta bu hususu belirtip, yazıyı tanzim ettikten sonra mahkemeye göndermişse polis memurunun parayı alması bu kararla birlikte kesindir. Görev yaptığı süre dava tarihinden itibaren geriye dönük beş yıllık bir süre ile sınırlandırılmıştır. Geriye doğru beş yıl süre ile görev yaptığı maçlardaki parayı alabilecekler. Yasal faizi ile birlikte alabilecektir. Gerekirse icra takibi, gerekirse direkt olarak dava şeklinde talepler dile getirilebilecektir." diye konuştu.

Kararla birlikte federasyonun direnemeyeceğini savunan Peçe, "Türkiye'nin birçok noktasında görüştüğümüz avukatlar yargıtaydan çıkacak kararı beklemekte olduklarını belirtmişlerdi. Özellikle İstanbul, Bursa, Trabzon gibi illerde yaptığımız görüşmelerde onbinlerce dava açmak için bekleyen var. Verilen karar ile birlikte önümüzdeki dönemde çok sayıda polis memuru hak ettikleri bu ücretleri talep edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı