Yargıtay Başkanı Cirit öğrencilerle kantinde sohbet etti

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileriyle kantinde sohbet etti.

AÜ Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Sağlık Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sempozyumu"na katılan Cirit, sempozyumun ardından üniversite yemekhanesinde öğrencilerle öğle yemeği yedi.

Daha sonra fakülte kantinine geçen Cirit, burada öğrencilerle çay eşliğinde sohbet etti.

Cirit, Ankara Üniversitesinin hukuk alanında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkati çekerek, öğrencilere mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışmak istediklerini sordu.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin muhakeme becerilerinin gelişmesi gerektiğini belirten Cirit, "Hukuk işi muhakeme ve mantık işidir. Hiçbir dal matematikle alakalı değildir, sadece hukuk matematik bilgisi ile alakalıdır." diye konuştu.

- Öğrencilere kitap okuma tavsiyesi

Cirit, okul ve meslek hayatına ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, bilgi biriktiren bireylerin kendilerini güvende hissedeceklerini söyledi.

Öğrencilerle sohbetinde kitap okumanın önemine de değinen Cirit, "Bu dönemlerde ne kadar çok okursanız o kadar çok özgüven kazanırsınız. Özgüven de her konuda ve her sahada kendinizi ifade etme kabiliyeti getirir. Onun için çok okumak ve bilgi biriktirmek lazım." dedi.

Cirit, yabancı dil öğrenmenin önemini vurguladı ve öğrencilerden sigara içmemelerini istedi.

- "Dünyada en itibarlı millet, bizim milletimiz"

Sohbet sırasında bir öğrencinin yabancı dil öğrenme konusundaki sorusunu da yanıtlayan Cirit, İngilizce, Çince, Arapça ve Rusça'nın dünyada gelişen diller olduğuna dikkati çekti.

Cirit, birçok ülkede sömürge dilinin yaygın olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Genelde İngiliz sömürgesi olan devletler var, onlar İngilizce öğrenmiş. Fransız sömürgesi olan ülkelerde ise onların dili egemen. 300 milyonluk bir Türk dünyası var ama Azerbaycan dışında birbirimizi anlayamıyoruz. Biz dilimizi başka milletlere dayatmadık. Onun için bugün dünyada en itibarlı millet, bizim milletimiz."

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ve Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen'in de katıldığı sohbetin ardından Cirit, öğrencilerle fakülte önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.