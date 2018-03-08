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Yargıtay Başkanı Cirit Nevşehir'de

- Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca ve Genel Sekreter Cenik ile Vali Aktaş'ı ziyaret etti

08 Mart 2018 Perşembe 21:25
Yargıtay Başkanı Cirit Nevşehir'de
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NEVŞEHİR (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Yargıtayın kuruluşunun 150. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 16 ülkeden yüksek yargı mensupları ile birlikte Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerine yönelik düzenlenen gezi programı çerçevesinde kentte bulunan Cirit, Vali Aktaş ile bir araya geldi.

Cirit, bölgedeki programa desteklerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Aktaş ise Yargıtayın kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından, Aktaş tarafından heyete, yöresel el sanatlarından çini sürahi ve bölgeyi tanıtan kitap hediye edildi.

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