Yargı son bölüm izle (19.bölüm): Yargı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yargı'nın 6 Şubat Pazar günü yayınlanan 19. Bölümde yeni iddianame hem Ilgaz'ı, hem de Ceylin'i zor duruma sokuyor!

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı’yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Hem Laçin’in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen’i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

Ceylin’i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür. Bir hukuk savaşı olarak başlayan “aklanma” süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, çok izlenen dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Pars ve Yekta arasında seslerin yükseldiği tanıtımda Ceylin’in bir kez daha parmaklıklar arkasına düşmesi soru işaretleri yaratıyor.

Yargı’nın izleyici ile buluşan yeni bölüm tanıtımında Pars ve Yekta’nın arasında tansiyon yükselirken Ilgaz’ın olay yerine delil yerleştirmekle suçlandığını öğrenen Ceylin, Ilgaz için endişe duyuyor. Çınar’ın Parla’yı korumak için söyledikleri “Parla’nın başı belaya mı girecek?” sorusunu beraberinde getirirken Zümrüt’ün bebeğinin Osman’dan olduğunu söylemesi ortalığın karışacağının sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in romantik anları dikkat çekerken Ceylin’in Ilgaz’a “Umarım sen de gitmezsin babam gibi…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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