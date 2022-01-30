Yargı bugün var mı, yeni bölüm bugün mü? İşte 30 Ocak 2022 Kanal D Yayın Akışı
Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok konuşulan dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Ceylin ve Ilgaz'ın evliliği aile içinde karmaşaya neden oluyor! Yargı’nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Ceylin hatırlamaya başladıkça ortalık karışıyor! Yargı 18. Bölümü pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
Birlikte yaşamaya başlayan Ilgaz ve Ceylin'in durumu başta Gül ve Metin olmak üzere insanların dikkatini çeker. Her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyen Gül, Metin ile konuşunca Ilgaz da babasının tepkisiyle karşılaşır.
Ceylin ise Ilgaz'ın gelinlik çıkışına oldukça şaşırmıştır.
30 Ocak - Pazar Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça
09:40 YENİ BÖLÜM Magazin D Pazar
13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza
13:00 TEKRAR Yumurcak Küçük Kovboy
15:45 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 YENİ BÖLÜM Yargı
00:15 TEKRAR Camdaki Kız
03:00 Yıldız Cephesi
04:15 5N1K
05:00 Geniş Aile