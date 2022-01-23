Yargı bugün var mı, yeni bölüm bugün mü? İşte 23 Ocak 2022 Kanal D Yayın Akışı
Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok konuşulan dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Ceylin hatırlamaya başladıkça ortalık karışıyor! Yargı 17. Bölümü pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
07:00 Sihirli Annem
08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça
09:40 YENİ BÖLÜM Magazin D Pazar
13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza
14:00 TEKRAR Camdaki Kız
16:45 Yumurcak
18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 YENİ BÖLÜM Yargı
00:15 TEKRAR Camdaki Kız
02:30 Kutupta Felaket
03:45 5N1K
04:45 Geniş Aile
Ilgaz’ın yönlendirmeleriyle, Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin’in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.
Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta’nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar’la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.
Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.
Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…