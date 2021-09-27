Yargı 2. Bölüm full izle. Ölen kadın Ceylin'in kardeşi çıktı!

Yargı 19 Eylül Pazar günü yayınlanan ilk bölümde Ceylin, morgda kardeşini görünce büyük şok yaşıyor!

Ilgaz, ölen kadına ait eşyaların bulunduğunu öğreniyor. Kimliği belirlenen genç kadının kim olduğunu öğrenmek istediği sırada Ceylin'e de bu haber veriyor. Komiser Eren'den ise, Ilgaz'ı derin düşüncelere salan bir bilgi gelince ne yapacağını bilmiyor. Ölen kadının üzerindeki eşyalardan Çınar'ın parmak izleri çıkıyor. Şimdi onlar için önemli olan tek şey genç kadının kim olduğudur. Morg görevlisi ölen kadının İnci Erguvan olduğunu söyleyince Ceylin şoke oluyor. Ilgaz örtüyü kaldırınca Ceylin gözyaşlarını tutamıyor.

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Yargı 1. bölüm özeti şu şekildedir: Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar..

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Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin’e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz’a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.