Yardıma muhtaç kadına devletin yardım eli uzandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yalnız yaşayan yardıma muhtaç alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeliha Açıkgöz'e, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge sahip çıktı.

Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve komşularının desteğiyle hayatını idame ettiren alzaymır hastası Zeliha Açıkgöz'ün durumundan haberdar olan Bilge, hareket geçti. Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Palyatif Bakım Bölümü'ne kaldırılan Açıkgöz, tedavi altına alındı.

Bilge, yaptığı açıklamada, Açıkgöz'ün hastanedeki tedavi süreci tamamlanana kadar misafirleri olduğunu belirtti.

Açıkgöz'ün beyinsel fonksiyonlarında sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Bilge, şunları kaydetti:

"Bakımı tam değildi. Aşırı derecede kilo kaybı vardı. Zeliha teyzemizi nöroloji doktorlarımız eşliğinde tedaviye aldık. Daha sonra tedavi süreci başladı. Palyatif bakım merkezimize aldık. Palyatif bakımın sağlıkta yapılan dönüşümler arasında en önemli kazanımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Burada kronik ve diğer problemleri olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Tüm masraflar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Zeliha teyzemizin burada da hem bakımını hem tedavisini yapıyoruz. Tedavisi tamamlanınca eğer yakınları da uygun görürse bir huzurevi ile görüşmelerde bulunup kendisini oraya yerleştireceğiz."