Yaralı yavru köpeğe belediye sahip çıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu arka ayakları kırılan 5 aylık köpeğe sahip çıktı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 5 aylık yavru köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk kontrolü yapılan köpeğin bacaklarında kırık olduğu anlaşılınca köpek, tedavisi yaptırılmak üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Burada arka bacaklarında 4 ayrı kırık tespit edilen köpek tedavisinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden Nevşehir'e getirildi.

Köpek, daha önce hayvan sahiplenmek için başvuruda bulunan bir hayvansevere teslim edildi.

