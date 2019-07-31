Yaralı yavru köpeğe belediye sahip çıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu arka ayakları kırılan 5 aylık köpeğe sahip çıktı.
Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 5 aylık yavru köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.
Burada arka bacaklarında 4 ayrı kırık tespit edilen köpek tedavisinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden Nevşehir'e getirildi.
Köpek, daha önce hayvan sahiplenmek için başvuruda bulunan bir hayvansevere teslim edildi.