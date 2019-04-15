KONYA (AA) - Konya'da, yaralı halde bulunan tepeli baykuş koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde tepeli baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi.

Kanadından yaralı olduğu belirlenen baykuş, görevliler tarafından tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü.

Baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.







