Yaralı şahine ilk müdahale acil sağlık ekibinden

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan şahinin ilk tedavisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar yolda yaralı şahin buldu. Devlet Hastanesine getirilen kanadından yaralı şahine ilk müdahalesi Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralı şahin daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şahine müdahale yapan ekipteki Erkan Karkın, "Bir vatandaş tarafından yolda bulunan yaralı kuş istasyona getirildi. Ekip arkadaşlarımla ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra yaralı kuşu yetkili makamlara teslim ettik." dedi.