Yaralı leylek koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da bir kişi tarafından yaralı olarak bulunan leylek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi, Çaltı Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından göç dönemi geçmiş olmasına rağmen uçamayan bir leylek bulundu.

Leyleğin yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne haber verildi. Yaralı leyleği teslim alan milli parklar görevlileri, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.











