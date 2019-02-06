Yaralı baykuş koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da, yaralı halde bulunan orman baykuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bırakılan orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, kulaklı orman baykuşu olduğu tesbit edilen türün yaralı olduğunu belirleyince, tedavisi amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.

Yaralı baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.







