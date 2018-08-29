Yaralı atmacaya vatandaş sahip çıktı

KONYA (AA) - Karapınarlı vatandaş, yolda bulduğu yaralı atmacaya bir süre evinde baktıktan sonra Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Erkan Aşkın, Uzunkaş mevkisinde tarla sulama işini bitirdikten sonra Karapınar'a doğru otomobiliyle yola çıktı. Yolda ayağından yaralı bir atmaca gören Aşkın, kuşu otomobiline alarak veterinere götürdü.

Aşkın, buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı atmacayı bir süre evinde besledi.

Kuşun durumunun iyiye gittiğini gözlemleyen Aşkın, daha iyi bakılması ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılması için atmacayı Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aşkın, "Yolda bir kuşun uçamadığını görünce onu hemen aracıma aldım. Ayağından yaralı kuşu başka hayvanlar yiyebilir veya araçlar ezebilirdi. Onlar da canlı olduğu için sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm. İnsan rahatsızlansa doktora gidebiliyor ama hayvanların öyle bir şansları yok.Yaralı atmacaya sahip çıkmaktan mutluyum." diye konuştu.



