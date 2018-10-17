"Yaptığımız her şeyin temelinde müşteriyi mutlu etmek yatıyor"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt olarak yaptıkları her şeyin temelinde müşteriyi mutlu etmenin yattığını belirtti.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yeni reklam ajansı ile birlikte reklam dilini de yeniledi. TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan ve "Keyfine Bak, MediaMarkt" sloganıyla yola çıkılan kampanyada, MediaMarkt’ın sağladığı keyifli ve güvenli alışveriş deneyimi vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt CEO'su Gökyıldırım, MediaMarkt olarak yaptıkları her şeyin temelinde müşteriyi mutlu etmenin yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni reklam filmimiz bunu son derece renkli, dinamik bir şekilde anlatıyor. Talebe yönelik hızlı arz, doğru fiyat ve en önemlisi müşterinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve ona göre çözümleri sunabilmek ancak müşteriye daha yakından dokunmakla mümkün.

MediaMarkt odağına aldığı yüksek müşteri memnuniyet performansı sayesinde tüketicinin kendini güvende hissetmesini sağlıyor, çözüm üretiyor, fark yaratıyor, bazen çok zor olabilen elektronik ve teknoloji alışverişlerinde ve servislerinde her zaman yanında olduğunu ona derinden hissettiriyor. Yeni reklam filmimiz; MediaMarkt’ta tüketicinin endişe duymayacağı, strese girmeyeceği, tam tersine alışveriş etmekten keyif aldığını çok güzel anlatıyor."



