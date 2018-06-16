Yaprak kesen karıncalar yağmuru hissedince hızlanıyor

ANKARA (AA) - Yaprak kesen karıncaların, yağmuru hissetmeleri durumunda adımlarını hızlandırdığı tespit edildi.

Science News’in haberine göre, Insectes Sociaux'da yayımlanan çalışma, Orta Amerika’nın yağmur ormanlarında barınan yaprak kesen karıncaların, yağmuru algılamaları halinde yuvalarına döndüğünü ortaya koydu.



Arjantin, Meksika ve Peru'dan araştırmacılar, Kosta Rika'daki bir yaprak kesen karınca türü olan Atta cephalotes’in yağmur sırasındaki hareketlerini inceledi.



Araştırmacılar, ormandaki karınca izlerine ıslak pamukla dolu oyuk kutular yerleştirdi. Karıncalar, kutuların içinden geçtiği sırada, yağmur olacakmış gibi daha yüksek bağıl nemle karşılaştı.

Diğer bir deneyde de araştırmacılar, düşen yağmur damlalarını taklit etmek için karınca izinin yanındaki bitkilere su döktü.



Her iki durum da karıncaların yuvaya kadar yürüme hızları normalden yüzde 30 daha arttı.



Çalışmada, karıncalar ya da yapraklar ıslandığında, böcekler hasatlarını bırakıp yuvalarına geri döndü. Fakat yağmurun ilk ipuçlarını algılayarak acele eden karıncalar, yapraklara tutunabildi ve kendilerini ıslaklıktan koruyabildi.​