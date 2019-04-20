Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapışık dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla birbirinden ayrıldı.



Bir hayvansever tarafından ilçedeki Emirhan Cumbul'a ait veteriner kliniğine yapışık dördüz kedi yavruları getirildi.

Göbekten yapışık kediler, Cumbul'un yaptığı operasyonla birbirlerinden ayrıldı. Operasyon sırasında göbek bölgesinin bir bölümü olmayan kedi yavrusu öldü, 3 yavru ise sağlığına kavuştu.

Cumbul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hayvansever tarafından iş yerine "bir yumak" kedi getirildiğini belirtti.

Muayenede kedi yavrularının göbek kordonundan birleşik olduğunu fark edince ayırmak için hemen ameliyata aldıklarını dile getiren Cumbul, "Üç yavruyu sağlıklı bir şekilde çıkardık, başarılı bir operasyon gerçekleşti. Tekrar bize getiren hayvansevere teslim ettik, o da bakımını üstlendi. Şu anda bir sıkıntı yok, sağlık durumları iyi." diye konuştu.

Bir yavrunun ise öldüğünü anlatan Cumbul, "Görenler, anne karnında olmuş diyor ama ben o şekilde bir doğum olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal doğumdan sonra bir yapışma olmuş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce böyle birçok ameliyat yaptık ama böylesini ilk defa yapıyoruz." dedi.