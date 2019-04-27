Yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Rahmalar köyünde yapımı tamamlanan cami törenle ibadete açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesine bağlı Rahmalar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, inşaatı tamamlanan caminin açılış törenine katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından Rahmalar Köyü Şeyh Edebali Camisi ibadete açıldı.

Törende konuşan Vali Akın, "Camiler inancımız gereği Müslümanların toplandığı, buluştuğu, ibadet ettiği yerlerdir. Bir diğer yandan da camilerimiz, minarelerimiz, ezanlarımız İslam'ın sembollerindendir. Köyümüzdeki caminin eski olmasından dolayı yeni bir cami yapıldı. Yeni caminin köyümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler imkanlar doğrultusunda köylerimizdeki eksikliklerin giderilmesi konusunda destek oluyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yüksek tutmaktır. Köylerimize götürdüğümüz hizmetlerin artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mucur ilçesi Tepesidelik köyündeki tuz ocağında da incelemelerde bulunan Akın, işletme çalışmaları ve tuz imalatı hakkında bilgiler aldı.