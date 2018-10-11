ANKARA (AA) - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ün yeni aldığı makam aracına ilişkin, "Hiç doğru değil. O araç herkeste var ama yapılan iş doğru değil. Doğru olmadığını sabah kendisine ifade ettim." dedi.

Atalay, Türkiye-AB KİK heyeti olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretleri sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ün değerinin 1 milyon lira olduğu ifade edilen yeni makam aracına ilişkin soruyu Atalay, "Hiç doğru değil. O araç herkeste var ama yapılan iş doğru değil. Doğru olmadığını sabah kendisine ifade ettim. Hiç doğru bir iş değil. Şeker için mücadele ederken böyle bir araca binmek uygun değil." diye yanıtladı.

"İade talebiniz oldu mu?" sorusu üzerine Atalay, "Söylemem gerekenleri söyledim." dedi.

Bazı ürünlerde indirim yapılmasının, enflasyonu düşük göstereceği bunun da memur maaşlarını etkileyeceği yorumlarının sorulması üzerine ise Atalay, şunları kaydetti:

"Böyle bir kanaat var, bu TÜİK'teki değişimden dolayı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili işçi ve memur sendikaları ortak bir açıklama yapacağız. Asgari ücret şu anda bin 600 lira, aralık ayına kadar 2 bin lira olsun diye ifade ettik. Aralık ayında da 2 bin lira üzerinden hükümetle pazarlık yapalım ifademize rağmen şu ana kadar müspet bir bilgi ve cevap alamadık."



