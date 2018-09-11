Yapı ruhsat harçlarında indirim kararı

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Belediye Meclisi ilçedeki inşaat sektörüne kriz döneminde destek vermek amacıyla yapı ruhsat harçlarında bir miktar indirim yapılması kararını aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, başkanlığında yapılan eylül ayı olağan toplantısında, yapı ruhsatlarında indirim konusu gündeme geldi.

Toplantıda konuşan Özaltun, Beyşehir’de, döviz kurunda yaşanan artışlar ile birlikte ilçede ekonominin lokomotifi olarak gördükleri inşaat sektörünün de girdi maliyetleri ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayarak bunun da sektörün eski hareketliliğini yitirmesi gibi bazı olumsuzlukların görülmeye başlanmasına sebep olduğunu söyledi.

Özaltun, inşaat sektörünün bu krizden en az etkilenmesi için belediye olarak yasal koşullar içerisinde neler yapabilecekleri ile ilgili olarak inşaat sektörü temsilcilerinin yanı sıra, belediye meclis üyeleriyle de çeşitli istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Ülkede döviz kurunun yükselmesinin ardından her üründe zamların konuşulduğunu, Beyşehir’de de bu olumsuzluklarının yansımalarını hissettiklerini vurgulayan Özaltun, şöyle devam etti:

"Beyşehir’de de inşaat sektöründe son zamanda demire ve diğer ürünlere gelen zamlardan kaynaklı bir yavaşlama söz konusu oldu. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Belediye olarak bu sektöre ve sektör temsilcisi müteahhitlerimize, inşaat yapmak isteyen arsa sahiplerine destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde siz belediye meclisi üyelerimizle de istişarelerde bulunduğumuz yapı ruhsatı harçlarında indirim yapılması konusunu meclis toplantı gündemimize aldık. Zamların çokça konuşulduğu bir dönemde meclisimiz onay verirse belediyemizin kaynaklarından, gelirlerinden tasarruf sağlayarak belli bir indirime gitmeyi arzu ediyoruz."

Toplantıda, müzakere ve değerlendirmelerin ardından yapı ruhsat harçlarında indirim yapılmasına oylama ile karar verildi.

