Yapı Kredi'ye en iyi ATM ödülü

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Networld Media Group tarafından düzenlenen 2018 Bank Customer Experience Ödülleri’nde En iyi ATM/Self-Servis Deneyimi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, 4 bini aşkın sayıdaki ATM’sini yenileyen Yapı Kredi, hızlanan işlem süreleri, kullanıcı dostu arayüz ve çoklu kanal deneyimi yaklaşımı ile ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, tüm Türkiye’ye yayılan Yapı Kredi ATM’lerinden QR kodla ayda 1,5 milyonun üzerinde işlem yapıldığını belirtti.

Yapı Kredi olarak sektördeki dijitalleşmeye öncülük etmenin verdiği sorumluluk bilinciyle müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktaran Doğan, müşterilere mükemmel bir bankacılık deneyimi yaşatmak adına tüm hizmet kanallarını yeni teknolojiler ile sürekli geliştirdiklerini ve yenilediklerini dile getirdi.

Tüm bankacılık kanallarının birbiriyle konuştuğu ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerin sunulduğu geleceğin bankacılık dünyasını inşa ederken, ATM ağlarının kendileri için stratejik bir rol oynadığını belirten Doğan, "Yapı Kredi Mobil’de geliştirdiğimiz ve ATM’lerimize entegre ettiğimiz yenilikçi çözümümüz QR kod sistemi ile sektörde müşterilerine ATM’ye dokunmadan para çekme ve yatırma işlemlerini yapma imkanı sunan ilk banka olduk. Bu sayede ATM’lerimizden para çekme süresi 10 saniyelere kadar düştü. Müşterilerimizin de çok hızlı bir şekilde benimsediği QR kod işlemlerinin kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Mükemmel bir müşteri deneyimi sunma vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların uluslararası arenada da takdirle karşılanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.













