Yapı Kredi'ye 9 uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dünyanın önde gelen yenilikçi fikirlerinin değerlendirildiği The Communicator Awards’da, Yapı Kredi Mobil ve yapikredi.com.tr ile 5’i mükemmellik, 4’ü üstünlük olmak üzere toplam 9 ödül kazandı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, The Communicator Awards organizasyonu kapsamında Yapı Kredi Mobil, En İyi Kullanıcı Arayüzü, En İyi Kullanıcı Deneyimi, En İyi Görsel Tasarım, Genel-Finans ve Örnek Uygulama kategorilerinde Mükemmellik Ödülü alırken, Entegre Mobil Deneyimi kategorisinde de Üstünlük Ödülü’nün sahibi oldu. yapikredi.com.tr ise Kullanıcı Deneyimi, Kullanıcı Arayüzü ve Bankacılık-Fatura kategorilerinde Üstünlük Ödülü’ne layık görüldü.





- "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkatle dinliyoruz"





Açıklamada ödüllerle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye’nin dijital bankası olarak bankacılık sektöründe inovasyonun öncülüğünü üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki istek ve ihtiyaçlarını dikkatle dinleyerek kendimizi sürekli daha da geliştiriyoruz. Teknolojik altyapıya büyük önem veriyor, mobil başta olmak üzere dijital kanallarımıza ciddi yatırım yapıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl, mobili bankanın uzaktan kumandası olarak konumlandırma stratejimiz doğrultusunda bankacılığın geleceğini inşa edecek uygulamaları hayata geçirdik. Yapı Kredi olarak bu dönemde, dijital bankacılık alanında dünyada örnek gösterilen pek çok yeniliğe imza attık.



Kullanıcı deneyimini her kanalda pürüzsüzleştiren bu yenilikler bizi müşterilerimizle daha da yakınlaştırdığı gibi uluslararası arenada Türk bankacılık sektörünü temsil etmemizi de sağlıyor. Yapı Kredi Mobil ve yapikredi.com.tr ile yaratıcı fikirlerin değerlendirildiği, bu yıl 24.’sü düzenlenen The Communicator Awards’dan kazandığımız 9 ödülün haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi anlayışımızı, bankacılığın her alanına yayarak müşterilerimizin hayatına değer katan hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz."