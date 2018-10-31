Yapı Kredi'den 3 milyar 586 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yılın dokuz ayında 3 milyar 586 milyon TL net kar elde etti.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, yılın dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 32 artırarak ülke ekonomisine 353,2 milyar liralık kaynak sağladı. Konsolide bazda nakdi kredileri yıllık yüzde 31 artışla 249,4 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise yüzde 34 yükselişle 221 milyar TL’ye çıktı. Yılın 9 aylık döneminde konsolide aktif toplamı yüzde 45 artışla 422 milyar liraya yükselen bankanın net karı ise 3 milyar 586 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, yılın 9 ayındaki finansal performansın bankanın 2020 vizyonuna ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen, bankanın güçlü likidite pozisyonu sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde de stratejik hedeflere odaklanmaya ve ülke ekonomisini her zamankinden daha güçlü desteklemeye devam ettiklerini aktaran Erün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapı Kredi olarak müşterilerimizi merkezde tutmayı, her koşulda onları desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdürdük. Yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarla ve en yüksek katılımla yenileyen banka olduk. 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla sağladığımız 1,1 milyar dolar tutarındaki bu kredi, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha göstermiş oldu. Bununla birlikte, yılın 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yıllık bazda yüzde 32 artışla 353,2 milyar liraya yükselterek ülke ekonomimize kaynak sağladık. Bu dönemde nakdi kredilerimiz yüzde 31 artışla 249,4 milyar liraya çıkarken, özel bankalar arasındaki kredi pazar payımız yüzde 16,8’e ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız krediler, 2017’nin sonuna göre yüzde 62 artışla 20,8 milyar liraya, pazar payımız ise yüzde 7,2’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ekonomisine katkımızı artırarak devam ettireceğiz."

Yılın 9 ayında Yapı Kredi’nin toplam mevduatının yüzde 34 artarak 221 milyar liraya ulaştığını belirten Erün, "Vadesiz mevduat oranımız aynı dönemde yüzde 37 artış gösterdi. Bu dönemde toplam gelirlerimiz yüzde 44 yükselerek 14,6 milyar liraya ulaşırken, bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu ise konsolide bazda yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Worldcard ile 30 yıllık liderliğimizi hem kredi kartları alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde sürdürdük. 27,7 milyar TL tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 21,4 pazar payına, 11.6 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,74 pazar payına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.





-"Yapı Kredi, teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor"





Erün, Yapı Kredi’nin teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürdüğünü belirterek, bu alandaki faaliyetler neticesinde, Eylül 2018 itibariyle dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28, mobil bankacılık müşterilerinin sayısının ise yüzde 37 arttığını dile getirdi.

Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payının yüzde 96’ya yükseldiğini bildiren Erün, dijitalleşmede öncülüğü sürdürecek şekilde öngördükleri yatırım planları doğrultusunda çıkardıkları ürün ve hizmetlerle, bankacılığın sınırlarını genişletirken, müşterileri merkeze almaya devam edeceklerini kaydetti.

Bankacılık sektörüne kazandırdıkları yeniliklerle saygın uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ettiklerini anımsatan Erün, "Yılın üçüncü çeyreğinde dijital bankacılık konusundaki başarılarımızla Stevie ve Global Finance’den tam 18 ödülün sahibi olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızın Yapı Kredi Gönüllüleri çatısı altında daha aydınlık bir gelecek için görev aldıkları ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesi ise The Peer Awards for Excellence tarafından 2 ödüle layık görüldü. Tüm bu ödüller, daha fazlasını başarmak adına bizi motive ederken, doğru yolda ilerlediğimizin de göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.