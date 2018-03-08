İSTANBUL (AA) - E-spor ve dijital oyun severleri bir araya getiren Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali, 10-11 Mart'ta düzenlenecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mart'ta Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center'da düzenlenecek Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali, "League of Legends", "Player Unknown's Battlegrounds" gibi fenomen oyunları bir araya getirecek. Dijital oyun dünyasının bir parçası olan karakterler de katılımcılara eğlenceli iki gün yaşatacak.

Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, festivalin Hürriyet'in öncülüğünde ve Spor Arena platformunun ev sahipliğinde gerçekleşeceğini ifade etti.

hurriyet.com.tr'nin ayda ortalama 30 milyondan fazla ziyaretçi, 2 milyara yakın sayfa görüntülemesiyle dünya çapında da dijital medyanın liderleri arasında bulunduğunu aktaran Tandoğan, "Dijital dünyaya yaptığımız yatırımların nihai sonucu olan Spor Arena, kısa sürede büyük bir platforma dönüştü. Spor Arena bugün sadece futbol, basketbol, voleybol gibi sporları değil aynı zamanda dijital dünyanın takım sporları olarak kabul gören e-gaming konusunda da okuyucuyla buluşmaktadır." ifadelerini kullandı.





- "Yapı Kredi Play'i e-spor dünyasındaki kitlelerle buluşturmayı önemsiyoruz"





Yapı Kredi Marka Yönetimi Müdürü Didem Arslan ise Yapı Kredi Play'le sponsor oldukları festivalin genç nesille buluşmada önemli bir platform olduğunu belirterek, e-spor'un dijitalleşen dünyada genç kitlelere dokunmanın en etkili araçlarından bir haline dönüştüğünü aktardı.

Dünyada pazar büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan ve 300 milyonluk bir kitleye ulaşan e-spor'un, Türkiye'de de giderek popülerleştiğine, hatta futboldan sonra izlenirlikte ikinci sırada yerini aldığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk maçlarının izleyici sayısı 1 milyona kadar çıkıyor. Büyük final organizasyonlarına 10 binlerce kişi fiziksel olarak katılabiliyor. Ülkemizde telefon ve sosyal medya kanalı dahil 30 milyona yakın oyuncu bulunduğu belirtiliyor. Bu rakamlar kulağa iddialı geliyor. Ancak Çin ve Kore gibi ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'de daha gidilecek yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bu denli büyüme potansiyeli olan bir ekosistemde gençleri odağına alan bir markanın bu pazara uzak kalması düşünülemezdi. Bu sebeple, gençlik platformumuz Yapı Kredi Play'i, markanın ismine de yaraşacak şekilde, e-spor dünyasındaki kitlelerle buluşturmayı önemsiyoruz. Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali ile ülkemizde bu alanla ilgilenen ya da merak eden herkesi bir araya getirmekten çok mutluyuz."





- Ödüllü yarışmalar





Festivalde ilk gün League of Legends oyuncuları ve takımları, oyunda yeteneklerini göstermek üzere Sihirdarlar Vadisi'nin şampiyonu olmak için festivaldeki yerini alacak. İkinci gün ise Player Unknown's Battlegrounds turnuvası sayesinde bir "e-gaming şöleni" yaşanacak.

Turnuvaların yanı sıra festival boyunca oyun severler hayranı oldukları oyuncu ve fenomenlerle tanışma imkanı yakalayabilecek, en yeni oyunları ve oyun teknolojilerini deneyimleme şansı yakalayacak, ödüller kazanabilecek ve oyun topluluklarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla "Teknosa Oyunun Büyükleri" de ödüllerine kavuşacak. Yapı Kredi Play, Teknosa, Migros, Coca-Cola, n11.com, ByNoGame, Burger King, Kahve Dünyası, MedyaNet, Flans Esport sponsorluğunda hayata geçen Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali'nin biletlerine Biletix’ten ulaşmak mümkün.

