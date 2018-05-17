Yapı Kredi Pay ile araçta ödeme dönemi Opet’te başladı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Worldcard ve TLcard sahipleri artık Yapı Kredi Pay çözümlerinden biri olan "Araçta Ödeme" fonksiyonu sayesinde Opet’ten yapacakları akaryakıt ödemelerini araçlarından inmeden, Yapı Kredi Mobil ile kolayca gerçekleştirebiliyor.



Yapı Kredi açıklamasına göre, Yapı Kredi Worldcard ve TLcard sahiplerinin, araçtan inmeden akaryakıt ödemelerini yapabilmeleri için öncelikle Yapı Kredi Mobil’e bir kereye mahsus araç plakalarını eklemeleri gerekiyor.

Opet istasyonlarında, akaryakıt ödemesinin Yapı Kredi Pay ile gerçekleştirileceğinin belirtilmesi ile birlikte dolum tamamlandığında müşterilerin telefonlarına anlık bildirim mesajı geliyor. Bu bildirim tıklanarak ve kart seçimi yapılarak işlem tamamlanıyor. Ayrıca Yapı Kredi Mobil ana sayfasındaki Jet İşlemler menüsünden veya Yapı Kredi Mobil’e giriş yapılarak Kartlarım-Yapı Kredi Pay menüsünden de işlem yapılabiliyor.





- "Sürücülerin araçlarından inmeden ödeme yapabilmelerini sağladık"





Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, akaryakıt ödemelerini kolaylaştıran yeni hizmet hakkında şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak her geçen gün hayata geçirdiğimiz yeniliklerle, müşterilerimiz için benzersiz bir bankacılık dünyası oluşturuyoruz. Ödeme sistemlerinin dijital dönüşümü ile birlikte Yapı Kredi Worldcard ve TLcard sahiplerine kendilerini özel hissedecekleri, hayatlarını kolaylaştırıcı mobil ödeme çözümleri sunuyoruz.

Yapı Kredi Worldcard ve TLcard’lara eklediğimiz yeni özelliğimiz sayesinde Opet istasyonlarında, sürücülerin araçlarından inmeden Yapı Kredi Mobil’i kullanarak ödeme yapabilmelerini sağladık. Önümüzdeki dönemde bu uygulamamızı farklı iş birlikleri ile yaygınlaştırarak, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz."







- 40 TL Opet Puan Kazanma Şansı







Yapı Kredi Worldcard ve TLcard sahipleri, araçlarından inmeden, zahmetsiz bir şekilde ödeme işlemini gerçekleştirirken aynı zamanda OPET Puan kazanma fırsatı elde ediyor. 7 mayıs – 15 haziranda Yapı Kredi Cüzdan veya SMS katılımı ile tek seferde 4 adet 100 TL ve üzeri akaryakıt alımına 30 TL, bu alışverişlerinden en az 1 tanesini Araçta Ödeme ile yaptığında ek 10 TL, toplamda 40 TL OPET Puan kazanıyor.