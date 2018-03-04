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Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezine ödül

- Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, 4 Stevie ödülüne birden layık görüldü

04 Mart 2018 Pazar 11:16
Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezine ödül
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İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, altyapısını yenilediği ve öncü projeleri hayata geçirdiği Müşteri İletişim Merkezi ile dünyanın en saygın iş dünyası yarışmalarından Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde 4 ödüle birden layık görüldü.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, bankacılık ve finans sektöründe "En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "Yılın Satış Büyüme Başarısı" kategorilerinde Altın Stevie, "Yılın Çağrı Merkezi" kategorisinde Gümüş Stevie ve "Yılın Satış Süreci" kategorisinde Bronz Stevie ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi Direktörü Vedat Sencer Sözer, Yapı Kredi olarak dünyanın önde gelen teknolojilerini süreçlerine dahil ederken müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirtti. Müşteri İletişim Merkezi'nde hayatın her alanına 360 derece dokunarak müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap vermelerini sağlayan projelerinin müşteri memnuniyetine olumlu bir ivme kazandırdığını aktaran Sözer, "Hizmet modelimizdeki yeniliklerle ayrıca insan kaynağı verimliliğinde de ciddi bir artış sağladık. Tüm bu faaliyetlerimiz neticesinde Stevie gibi uluslararası arenada saygın bir kurum tarafından satış ve hizmet odaklı 4 farklı kategoride ödüllendirilmek ve sektörde dünya çapında bir başarıya imza atmak bizi onurlandırdı. Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi olarak müşterilerimizin hizmet ve satın alma süreçlerini yalın hale getirerek yaşadıkları deneyimi kusursuzlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi
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