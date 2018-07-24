Yapı Kredi Gönüllüleri'ne iki uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Young Guru Academy (YGA) iş birliğinde 2017 yılında hayata geçirdiği “Anadolu’ya Bilim Göçü” projesi ile uluslararası ölçekte projelerin değerlendirildiği The Peer Awards for Excellence tarafından 2 ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, YGA iş birliğinde 2017 yılında hayata geçirdiği “Anadolu’ya Bilim Göçü” projesi ile uluslararası ölçekte projelerin değerlendirildiği The Peer Awards for Excellence'tan 2 ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Anadolu’ya Bilim Göçü projesi ile uluslararası arenada iki ödüle birden layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin en değerli markalarından Yapı Kredi olarak tam 74 yıldır eğitim, çevre, kültür sanat gibi farklı alanlarda ülkemize katkı sağlamak bizim doğal bir sorumluluğumuz oldu. Bu anlayışımız doğrultusunda uzun yıllardır aydınlık bir gelecek için birlikte çalıştığımız YGA’nın ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesini de desteklemeye başladık. Bu projemizi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın hikayesinden ilham alarak geliştirdik ve yeni Aziz Sancarları keşfetmeyi hayal ettik. Gençlerin kendi hikayelerini yazmaları için ellerinden tutmayı amaçladık. Yapı Kredi Gönüllüleri sahada çocukların eğitimi için gönüllü olarak çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Erün, projenin başlangıcından bu yana geçen 9 ayda elde edilen deneyim hakkında ise şunları kaydetti:

"Bilimin, ‘anlaşılması zor ve uzak’ algısını yıkmayı, eğitimde fırsat eşitliği üzerine farkındalığı artırmayı hedeflediğimiz bu projeyle, çocuklarımızın geleceği için umut tohumları attık. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışanlarımızın Yapı Kredi Gönüllüleri çatısı altında bizzat sahada görev aldığı bu projede, dezavantajlı olarak tabir edilen çocuklarımıza bilimi sevdirmeyi amaçladık. Yapı Kredililer, her hafta düzenli olarak YGA’daki gönüllü gençlerimiz ve çocuklarımızla bilim seanslarında bir araya geldiler. Kurumsal sosyal sorumluluk projemizle aldığımız bu ödüller de Yapı Kredi’deki gönüllü arkadaşlarımızın bu projede aslında gençler ve çocuklarla ‘birlikte başarmayı başardıklarının’ en güzel göstergesi. Bu süreçte toplam 140 gönüllü ile 19 ilde 450 çocuğa ulaştık. Önümüzdeki 3 yılda ise Anadolu’ya Bilim Göçü ile 50 ilde, 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da projeyi eylül ayı ile birlikte köy okullarına taşıyacağız."

Bankanın köklü bir sosyal sorumluluk geleneğine sahip olduğunu aktaran Erün, “Anadolu’ya Bilim Göçü projesinin yanı sıra, Yapı Kredililer, dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkı sağlayacak birçok projenin gönüllü destekçisi. Farklı alanlarda bireysel veya ekip olarak el ele verip topluma katkı sağlama gayretinde olan bu arkadaşlarımız, Yapı Kredi Gönüllüleri adını verdiğimiz platformda buluşuyor. Bu platformda yaklaşık 3 bin Yapı Kredili arkadaşımız, süregelen veya kendileri geliştirdikleri yeni projeler ile her sene daha fazla kişinin hayatına dokunuyor. Yapı Kredi Gönüllüleri, topluma değer katma hedefi ile 2009’dan bu yana eğitimden çevreye onlarca projenin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi Gönüllüleri son olarak, 2018 yılının ilk yarısında omurilik felçlileri için Wings For Life World Run’da koşarken, İşitme Engelliler Derneği’ne destek olmak için kermes düzenledi, Köy Okullarına 1000 Kitap Projesi’ne destek oldu.

Vezirköprü İlköğretim Okulu’nun spor malzemesi ihtiyaçlarını karşılayan Yapı Kredi Gönüllüleri, aynı zamanda görme engellilerin büyük yardımcısı olan rehber köpekler yararına yapılan kermese de katılarak bağışlara katkıda bulundu.