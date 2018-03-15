Yapı Kredi, çekilişle 2 kişiyi Silikon Vadisi'ne gönderecek

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 20 Nisan'da gerçekleştirilecek çekilişi kazanan 2 kişiyi Silikon Vadisi'ne gönderecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, mobil bankacılık müşterilerine yönelik çekiliş kurguladı. 5 Mart – 15 Nisan arasında Yapı Kredi Mobil'de yapay zeka robotu Gary'i bulan kullanıcılar, geleceğin teknolojilerini yakından görmek için ABD San Francisco'da yer alan Silikon Vadisi'ne seyahat etme şansını yakalayacak.

Çekiliş, Silikon Vadisi'nden kaçan yapay zeka robotu Gary'nin, Yapı Kredi teknolojilerini kıskanmasını konu alan reklam kampanyasının devamı olarak kurgulandı. Silikon Vadisi'ne seyahat çekilişi, Gary'i geliştiren bilim insanı Jim JR'ın robotun kaybolduğunu ve bulan kişiyi Silikon Vadisi'ne göndereceğini açıkladığı eğlenceli bir video ile duyuruldu.

Yapı Kredi Mobil içinde kampanya görseline tıklayan kullanıcılar çekilişe katılma hakkı kazanıyor. 20 Nisan'da gerçekleştirilecek çekilişi kazanan şanslı 2 kişi, Yapı Kredi'nin davetlisi olarak dünyanın teknoloji ve girişimcilik üssü Silikon Vadisi'ne yolculuk edecek.

Beş gün boyunca sürecek Silikon Vadisi Hızlandırma Programı kapsamında talihliler Silikon Vadisi'nde iş yapma kültürü, yatırımcılarla ilişki geliştirme üzerine bilgi alacak ve start-uplarla görüşme olanağı yakalayacak.

Berkeley ve Standford Üniversitesi kampüslerini ve aralarında Google'ın da bulunduğu teknoloji devi şirketlerin ana merkezlerini de ziyaret edecek şanslı kişiler, Silikon Vadisi'nde benzersiz bir deneyim yaşayacak.

