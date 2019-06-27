Yanmış araçta cesetleri bulunan çiftin katil zanlıları yargılanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık baba ve oğlu, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve oğlu R.A. ile taraf avukatları katıldı.

İlki, 9 Nisan'da görülen duruşmanın ikinci celsesinde mahkeme heyeti tanıkları dinledi.

Duruşma esnasında sanıklardan R.A. fenalık geçirerek bayıldı. R.A. duruşma salonunda görevli jandarma personelinin müdahalesiyle kendine geldi.

Mahkeme heyeti İ.A'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı konusunda raporun gelmesi için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk devam etmesine karar verildi.

- Olay

Nevşehir-Aksaray kara yolunda 11 Eylül 2018'de bir sitedeki bağ evinden iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşinin akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde ihbarda bulunulmuştu. Mustafa Şahin Akkoç'a ait hafif ticari araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yanmış halde bulunmuştu. Araçta yapılan inceleme sonucu tespit edilen 2 kişinin cesetlerinin de Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti.

