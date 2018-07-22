Yanlışlıkla tüfekle arkadaşını yaraladığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da kontrol ettiği pompalı tüfekle yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen genç gözaltına alındı.
İddiaya göre, bir arkadaşının düğününe giden H.A. (17), evine dönerken merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Fahri Efendi Caddesi'nde yanındaki pompalı tüfeği kontrol etmek istedi.
Bu sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yanındaki arkadaşı Yunus Emre S'ye (18) isabet etti.
Kalçasından yaralanan Yunus Emre S, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan H.A, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınan H.A. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.