Yanlışlıkla tüfekle arkadaşını yaraladığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da kontrol ettiği pompalı tüfekle yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen genç gözaltına alındı.İddiaya göre, bir arkadaşının düğününe giden H.A. (17), evine dönerken merkez Selçuklu ilçesi Erenköy...