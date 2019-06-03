Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

- Eskişehir'de çöpe yanlışlıkla 7 bin 401 dolar, bin 800 avro ve 10 manat attığını fark eden Azerbaycan uyruklu kişinin başvurusu üzerine geri dönüşüm tesisinde arama yapıldı - Jandarma ekiplerince bulunan paralar sahibine verildi