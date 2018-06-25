'Yanlış yapan taksicileri meslekten ihraç etmek zorundayız'

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Seyrantepe'deki oda merkezinin girişinde bağladıkları taksinin önünde konuya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye gelen yabancı turistin bagajını atarak hakaret eden 34 TDF 74 plakalı taksinin sürücüsünün aracını bağladıklarını, ruhsatı ve anahtarının burada olduğunu anlatan Aksu, UBER gibi korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Taksi esnafının kendisini de düzeltmesini gerektiğini anlatan Aksu, "Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz. Şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak." diye konuştu.

"Halkımız sıkıntılarını bu sisteme ulaştıracak"

Söz konusu aracı trafikten men ettirdiklerini kaydeden Aksu, bundan sonra bu yanlışı yapan şoförün kesinlikle ticari takside çalışamayacağını, şoförlük yapamayacağını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Ulaşım Denetleme Sistemi (TUDES) denilen elektronik ortamda bir sistem oluşturduklarını hatırlatan Aksu, "İstanbul halkımız sıkıntılarını, şikayetlerini bu sisteme ulaştıracak. Bu sistemde değerlendirme yapılacak, ceza puanı verilecek, 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımız da kesinlikle toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde şoförlük yapamayacak ve bu yanlışı yapan ticari taksi sahibinin aracı da trafikten men edilecek. Geçtiğimiz hafta basına düşen 34 TDF 74 plakalı ticari taksi şoförü, bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz." ifadesini kulandı.

Aksu, 34 TDF 74 plakalı ticari taksi sahibinin taciz olaylarıyla da gündeme geldiğini dile getirdi.

Geçmiş dönemde bu plakanın iptali için İçişleri Bakanlığına yazı yazdıklarını belirten Aksu, şöyle devam etti:

"Suçlarını ekte ilave ettik ve bu ticari plakanın kesinlikle plakasının iptalini istedik fakat bakanlıktan gelen yazı neticesinde plaka iptalinin olmadığını gördük. İstanbul halkına yanlış yapan bir ticari taksi sahibi veya şoför, yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Bizim meslekten kesinlikle bunları ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de Bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Biz Taksiciler Esnaf Odası olarak söz veriyoruz. Bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse biz bir ay içinde yanlış yapan bütün taksicileri meslekten men ederiz, ihraç ederiz. Hiç kimse bu yanlışı yapamaya da cesaret edemez."

Aksu, geçen hafta Nişantaşı'nda bu yanlış hareketi yapanın şoför olduğunu belirterek, araç sahibi değil ama araç sahibinin de yıllarca bu yanlışta devam ettiğini anlattı.

Aksu, "Taksiciler Esnaf Odası olarak istiyoruz ki bu tarz yanlış yapanların araçları en az bir ay trafikten men edilsin ve yanlış yapan şoför de ömür boyu ticari takside çalışmasın." dedi.

Muhabir: Halis Akyıldız