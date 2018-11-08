"Yanında sigara içilen kişi akciğer kanseri riski taşıyor"

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Mahmut Uçar, "Yanında sigara içen ve içilmeyen kıyaslandığı zaman yanında sigara içilenlerde akciğer kanseri gelişme riski normal insanlara göre 30 kat daha fazla olmaktadır." açıklamasında bulundu.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanseriyle ilgili bilgiler verdi. Dünyada en sık görülen kanser türlerinden birinin akciğer kanseri olduğunu ifade eden Uçar, "Akciğer kanseri, tüm dünyada erkeklerde prostat kanserinden sonra, kadınlarda ise meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür." ifadesini kullandı.

Hastalığın en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu belirten Uçar, "Aktif sigara içiciliğinin yanında pasif sigara içiciliği de önemli bir risk faktörüdür. Yanında sigara içen ve içilmeyen kıyaslandığı zaman yanında sigara içilenlerde akciğer kanseri gelişme riski normal insanlara göre 30 kat daha fazla olmaktadır. Akciğer kanserinin gelişiminde solunan havanın kalitesi, maden işçiliği, tünel işçiliği, yer altında çalışma gibi sebepler rol almaktadır." açıklamasında bulundu.

Uçar, hastalığın belirtileri hakında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Hastaların yüzde 15'inde herhangi bir şikayet olmazken, bir kısmı öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk, yeme içme bozukluğu gibi şikayetlerden yakınmaktadır. Maalesef ki hastaların yüzde 15'inde erken tanı konulabilmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğu bize başvurdukları zaman ileri evrede kanser hastası oluyorlar. Tanı için biyopsi işlemleri, evrelemesi işlemleri gibi girişimsel işlemler yapıldıktan sonra hastaların ilaçla tedavisi, uygun hastada ışınla tedavi ve uygun olan hastada da cerrahiyle tedavi yapılmaktadır. Son yıllarda kullanıma giren akıllı ilaçlar ve beraberinde imminoterapi ajanların eklenmesiyle hastaların yaşam kalitesinde artış ve hastaların iyilik hallerinde iyileşme ortaya çıkmıştır."