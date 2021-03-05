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Yangında koyunları ölen çiftçiye Vali destek çıktı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde 20 Şubat’ta çıkan yangında 120 koyun, kuzu ve keçisi telef olan çiftçiye destek çıktı.
Genel 05.03.2021, 18:14
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde 20 Şubat’ta çıkan yangında 120 koyun, kuzu ve keçisi telef olan çiftçiye destek çıktı.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de konuşmasında helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, Türk milletine ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Çıkan yangında mağdur olan üreticileri devletin yalnız bırakmadığını söyledi.Hayvanları telef olan Hüseyin Sevilen de, “İlk günden beri tüm yetkililer bize yardımcı oluyor. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Devlet desteği ile 110 küçükbaş hayvan verildi. Ben devletimizin bu kadar destek sunacağını bilmiyordum. Allah devlete zeval vermesin” dedi.