Yangında evi yanan kişiye belediyeden destek

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde evi yanan kişinin mağduriyetini belediye giderdi.

İlçeye bağlı Tepearası Mahallesi'nde tek başına yaşadığı evi bir süre önce çıkan yangında zarar görerek kullanılamayacak duruma geldiği için mağdur olan Vehbi Bülbül'e Derebucak Belediyesi sahip çıktı.

Derebucak Belediyesince Bülbül için yeni bir ev inşa edildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, evin mağdur Bülbül'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tepearası Muhtarı Mustafa Erdem de Vehbi Bülbül'e Derebucak Belediyesinin sahip çıktığını söyledi.

Muhtar Erdem, Derebucak Belediye Başkanı Kısa'ya yaşanan mağduriyetin giderilmesinden dolayı teşekkür etti.























