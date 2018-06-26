Yamaçevler'in çehresi değişecek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde son gecekondu bölgesi olan Yamaçevler'de planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hazırlıkları tamamlandı.

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar mahalleleri sınırlarında kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son veriliyor.

Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 67 hektarlık alanda 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını gerçekleştirerek bölgede modern binaları yükseltecek.

İki etaptan oluşan proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 4 bin konut inşa edilecek.

Projeyle, bölgede 3 cami, ilkokul, ortaokul, lise, 2 sosyo-kültürel tesis, 3 sağlık tesisi ve resmi kurum alanı konumlandırılırken, 174 bin metrekarelik yeşil alana ise 15 park yapılması planlanıyor.

Açıklamada, Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirterek, "Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Burası bizim için çok önemli. İnşallah tapu teslim törenini de hep beraber güle oynaya yapacağız." ifadelerini kullandı.