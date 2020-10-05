Yamaç paraşütünden inen kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Mustafa Alan isimli genç, yamaç paraşütüne binen kız arkadaşı Melike Sönmez’e iniş esnasında evlilik teklifinde bulundu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Mustafa Alan isimli genç, kız arkadaşı Melike Sönmez’e doğum gününde yamaç paraşütüne binme teklifinde bulundu. Melike Sönmez hayatında ilk kez deneyeceği yamaç paraşütüne binmeyi kabul etti. Yamaç paraşütüne binen Melike Sönmez bir süre sonra iniş esnasında yamaç pilotunun bak karşında ne yazıyor sözünün ardından “Benimle Evlenir misin” pankartını gördü ve şaşkınlığını gizleyemedi.

Yamaç paraşütünden inen Melike Sönmez daha sonra ise kendisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunan erkek arkadaşı Mustafa Alan’ın teklifini kabul etmesinin ardından ise balonlar gökyüzüne bırakıldı.