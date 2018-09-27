Yalova Terma City Oteli'nin kral daireleri yoğun talep görüyor

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu'nun, Yalova'da 180 milyon dolarlık yatırımla 4 yıl önce başladığı Terma City Oteli'nin kral daireleri yoğun talep görüyor.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 4 yıl önce hayata geçirdiği Terma City Oteli'nin kral daireleri, Arap turistlerin tercihi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, gelen taleplerin, aldıkları yatırım kararının doğruluğunu teyid ettiğini belirtti.

Talepler doğrultusunda başta 19 olarak planladıkları kral dairesi sayısını 21'e çıkardıklarını aktaran Talas, her bir dairenin özel olarak dizayn edildiğini, bin metrekare başkanlık suiti ve 250 ila 500 metrekare arasında büyüklüğe sahip olduğunu bildirdi.

Talas, aynı anda 21 devlet başkanı ya da Körfez bölgesinden prens ve şeyhlerin kalabildiği tesiste, gecelik ücretlerin ise 15 bin dolardan başladığı bilgisini vererek, "Bir de başkanlık süitimiz var. Oranın gecelik fiyatı 25 bin dolar. Özellikle hafta sonları için kral dairelerinde konaklama talebi çok yoğun oluyor. Orta Doğu ülkelerinden yoğun talep geliyor. Gelen misafirler kral dairelerini istediği için de sayıyı artırmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Toplam 2 bin 200 yatak kapasiteli otelin termal bölümlerine de misafir alınmaya başladığına işaret eden Talas, şunları kaydetti:

"Otelin yapım kararı da Yalova bölgesine gelen Körfez'in büyük ailelerinin kalabileceği bir yer olmamasından ortaya çıktı. Yaptığımız bu projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de 21 kral daireli ve bin metrekarelik başkanlık suitli termal oteli ilk kez yaptık. Kral dairelerinin 17'si tek kat ve ortalama 250 metrekare, 4'ü de dubleks 500 metrekare olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 metrekare olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano,tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor. Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 metrekare salon mevcut. Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı."

Tevfik Talas, kral dairelerinde birinci sınıf mermerlerin yanı sıra özel tasarım seramik ve mobilyaların kullanıldığını vurguladı.



