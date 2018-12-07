Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir yakını, Halime Çapa'yı (74) hastaneye götürmek için telefonla aradı, cevap alamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve kapının kilitli olması nedeniyle pencereyi açarak içeriye giren polisler, Çapa'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çapa, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopside Çapa'nın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.