Yalıhüyük'ün giderek azalan kalaycıları

KONYA (AA) - Yalıhüyük'ün ilçesinde, kaybolmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden Erdoğan Çokaçıkgöz ailesiyle mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Giderek azalan meslekler arasında yer alan kalaycılıkla geçimini sağlayan Erdoğan Çokaçıkgöz, Yalıhüyük ilçesinin az sayıdaki kalay ustasından biri.

AA muhabirine konuşan Çokaçıkgöz, mesleği babasından öğrendiğini belirterek; "Babam bana para pul bırakmadı ama kalaycılık mesleğini öğretti. Geçimimi bu meslekten kazanıyorum. Eskisi gibi çırak bulmak çok zor. Bende çocuklarıma babadan kalma kalaycılık mesleğini öğretiyorum. Günümüzde Bakır kaplara olan ilgi azaldı. İşlerimiz eskisi gibi değil ama biz memleketimizden kalktık geldik. Burada ekmeğimizi ailemle birlikte kalaycılık yaparak çıkarıyoruz." dedi.



Porselen, çelik ve benzeri tabak ve tencelerden ziyade kalaylı kapların daha sağlıklı olduğunu ifade eden Çokaçıkgöz, "Ülkemizde kalaycılık mesleği yok oluyor. Bizler neredeyse son temsilcileriyiz." diyerek mesleğin önemine dikkati çekti.