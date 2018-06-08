Yalıhüyük'ten kısa kısa

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te öğrenciler karnelerini aldı.

İmam Hatip Orta Okulu'nda düzenlenen karne törende Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerden tatil boyunca dinlenmelerini isteyen Kaymakam Güven, öğrencilerin bol bol kitap okumasını istedi.





- Kaymakam Güven'den kütüphane ziyareti

Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphanedeki kitapları inceleyen Kaymakam Güven, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "Ne kadar çok okursak o kadar bilinçli, kültürlü insan oluruz. Umuyorum ilçemizde öğrencilerimizin yanı sıra halkımız da buraya aynı ilgiyi gösterir. İl Kültür Müdürlüğümüze ilçemize böyle bir kütüphane kazandırmasından dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarete, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan da katıldı.