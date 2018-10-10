Yalıhüyük'te yol yapım çalışmaları

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi, altyapısını tamamladığı yollarda, asfalt ve parke yapım çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, çalışmaların yapıldığı bölgede yaptığı açıklamada, uzunca süre altyapı çalışmaları ve kilitli parke çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"18 uygulamasının tamamlandığı bölgelerde yol açma çalışmaları yapmıştık" diyen Koçer, şöyle konuştu:

"Mahallelerimizde satı kaplama ve kilitli parke taşı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemizde sahil yolu bağlantı yolu, Hüyük yolu, Karacakuyu yolu, Düvenci yolu olmak üzere toplamda 4 kilometrelik bir yolu satı kaplama ile kapladık. Hedefimiz kış öncesi her mahallemizde kilitli taş ve satı kaplamayı bitirerek hemşehrilerimizin yağmur ve çamurdan etkilenmelerini önlemek."



