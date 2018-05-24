Yalıhüyük'te parke döşeme çalışmaları

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde belediyece yol açma ve tahribata uğrayan yollarda parke döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yalıhüyük ilçesi Yukarı Mahalle'de yol açma ve tahribata uğrayan yollarda parke döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, göreve geldikleri günden bu yana Yalıhüyük merkez mahalleleri başta olmak üzere Arasöğüt ve Saray Mahallesi'nde toplam 30 bin metrekare kilitli taş ve bordür çalışması yaptıklarını belirterek, "Girmediğimiz, hizmet götürmediğimiz mahalle yok. Bu yıl içinde 20 bin metrekare kilitli taş ve bordür taşını mahalle yollarımızla buluşturacağız. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

