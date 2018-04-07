Yalıhüyük'te okuma yazma kursu

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde okuma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören nineler okuma yazma heyecanı yaşıyor.

Kursiyerlerden Ayşe Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, altı kız annesi olduğunu söyledi.

"Kendim okuyamadım" diyen Yılmaz, "Kızlarımın hepsini okuttum. Kızımın bir tanesi doktor oldu. Kızlarımın da desteği ile bu kursa katılmak istedim. Şimdi okuyup yazabiliyorum. Dünyam değişti." dedi.

Diğer kursiyer Emine Çalışkan ise, "İki oğlum var onları zorluklar içinde okuttum. Oğlumun birisi matematik öğretmeni oldu. Onların desteği ile hacca gittim. Otelin 7. katında kalıyorduk. Asansör olmasına rağmen okuma yazmam olmadığı için asansördeki numaraları okuyamadım. Hergün 7 katı merdivenlerden indim çıktım." diye konuştu.

Doktora gittiklerinde sıraları geldiğinde ismini okuyamadığını kaydeden Çalışkan, şunları söyledi:

"Doktorun tabelasını bilemiyoruz. Toplu taşıtlara bineceğimizde nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Tapu işlemimiz oluyor okuyamıyoruz imza atamıyoruz. Hayatımızın bir çok alanında eli kolu bağlı ve başkasına bağımlı yaşıyorduk. Artık bunlar geride kaldı. Okuyup yazabiliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Neye imza attığımızı biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımın böyle bir seferberlik sonucu açılan kursa seve seve katıldım."

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı ve kurs öğretmeni Mehmet Gökçe de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği başlatması ile Halk Eğitimi Merkezi olarak kurs açtıklarını belirtti.