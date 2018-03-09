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Yalıhüyük'te "Her kadın bir annedir" programı

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Her kadın bir annedir" programı düzenlendi.Yalıhüyük Belediyesi düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer,...

09 Mart 2018 Cuma 09:55
Yalıhüyük'te
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KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Her kadın bir annedir" programı düzenlendi.

Yalıhüyük Belediyesi düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer, siyasi parti temsilcileri salonda bulunan kadınlara gül takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar günü dolayısı ile okuduğu şiir gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Koçer, kadınların bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temeli olduğunu kaydetti.

"Eğer kadın mutluysa ülke de mutlu olur." diyen Koçer, "Eğer kadın umut içindeyse o ülke de umut içindedir. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaymakam Yakup Güven ise, Türk kültür ve medeniyetinin inşasında erkeğiyle ortak rol oynayan Türk kadınının, devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal hayata kadar her alanda erkeğin yanı başında yer aldığını belirtti.

Programa, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Seyfeddin Pişkin, MHP İlçe Başkanı Hasan Akyıldız’ın yanı sıra asker anaları ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ahırlı Belediye Başkanı İsa AkgünBelediye Başkanı Hasan KoçerBozkır Belediye Başkanı İbrahim GünMuzaffer SarıkayaŞefika ÇopurYalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven
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