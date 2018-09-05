Yalıhüyük'te

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğünün, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için hazırladığı "Güle Oynaya Camiye Gel" Projesi kapsamında, 40 gün sabah namazına devam eden öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Yalıhüyük ilçesinde 40 gün sabah namazına giden öğrenciler için Yalıhüyük Cumhuriyet Caddesi Merkez Büyük Cami önünde tören düzenlendi.

Kampanya çerçevesinde Yalıhüyük Merkez Büyük, Aşağı Mahalle, Ulu ve Arasöğüt Mahalle camilerine kayıt yaptıran 18 öğrenciden 10'u bisiklet almaya hak kazandı.

Törene katılan Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Bu güzel proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve İl Müftülüğümüze çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın camileri doldurması büyük mutluluk. Önemli olan çocuklarımızın cami ve cemaate alışması. Projeye katılan çocuklarımıza, velilerimize çok teşekkür ederim. Böyle projelerle geleceğin Yalıhüyük’ü, Konya’sı ve Türkiye’si daha güzel olacak." dedi.

60 gün aralıksız sabah namazına giden 6. sınıf öğrencisi Muhammet Ahmet Kaya’nın bisiklet ödülünü, Belediye Başkanı Hasan Koçer verdi.