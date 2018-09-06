Yalıhüyük'te çerezlik kabak hasadı başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde ekimi gerçekleştirilen çerezlik kabağın hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ekimi gerçekleştirilen çerezlik kabağın üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Eylül ayı ortalarına kadar sürecek hasatta 20 ton verim beklendiğine dikkati çeken Semerci, "Çerezlik kabaklar hasadı yapıldıktan sonra ortalama 2-5 gün arasında güneşte kurutulup, fileli torbalara doldurularak satışa hazır hale getirilecek. Birim alandan maliyeti diğer sulu tarım ürünlerine göre daha düşük, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olan çerezlik kabak yetiştiriciliğinde birim alandan getirinin de yüksek olması sebebiyle 2019 üretim yılında ekili alanda artış beklemektedir." dedi.